Trabzonspor Molde maçı CANLI İZLE

UEFA Konferans Ligi 3. ön eleme turunda Trabzonspor, Norveç temsilcisi Molde ile karşı karşıya geliyor.

Medical Park Stadyumu'nda oynanacak zorlu mücadeleyi Almanya Futbol Federasyonu'ndan Harm Osmers yönetiyor.

ASpor CANLI YAYIN TRABZONSPOR - MOLDE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Trabzonspor - Molde maçı 5 Ağustos Çarşamba günü saat 20:30'dan itibaren HD kalitesiyle A Spor ekranlarından canlı yayınlanıyor. Saat 20.30'da başlayan mücadelenin rövanşı ise 12 Ağustos'ta oynanacak.

TRABZONSPOR - MOLDE İLK 11'LER

Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Serkan Asan, Edgar Ie, Vitor Hugo, Bruno Peres, Bakasetas, Berat Özdemir, Marek Hamsik, Gervinho, Djaniny, Nwakaeme



Molde: Linde, Knudtzon, Sinyan, Gregersen, Risa, Aursnes, Mannsverk, Hussain, Hestad, Omoijuanfo, Brynhildsen





ABDULLAH AVCI: İNSANIN TÜYLERİ DİKEN DİKEN OLUYOR

UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde Molde ile karşı karşıya gelen Trabzonspor'da Teknik Direktör Abdullah Avcı açıklamalarda bulundu.

"Taraftarı burada görünce insanın tüyleri diken diken oluyor. Umarım bugünden itibaren taraftarlarımıza güzel cevaplar vererek mutlu ederiz. Onların desteği, belki bugün eksik olan tempomuza hızımıza yardımcı olacaktır."

"Avrupa kupalarında deneyimi olan bir takıma karşı oynayacağız. Oyun felsefesinde değişikliğe gittik. Oyun şunu istiyor; beraber hücum, beraber savunma. Öbür türlü aksiyon filmi gibi oluyor. Bunun en yakın örneğini EURO 2020'de gördük. Rakibi koşturmak gerekiyor."

"TRABZONSPOR'UN BÜYÜK BİR TAKIM OLDUĞUNU BİLİYORUZ"

Molde FK Teknik Direktörü Erling Moe, Trabzonspor ile yarın oynayacakları maçta ellerinden gelenin en iyisini yapacaklarını belirterek, maçı kazanmak için sahaya çıkacaklarını söyledi.



UEFA Konferans Ligi 3. Ön Eleme Turu ilk maçında yarın Trabzonspor'a konuk olacak Norveç ekibi Molde FK'da teknik direktör Erling Moe online olarak basın toplantısı düzenledi. Hazır olan futbolcularıyla birlikte Trabzon'da olduklarını belirten Erling Moe, "Trabzonspor tarafının bizden fazla maç oynamamış olmasının farkında olması güzel bir durum. Ama Trabzonspor'un büyük bir takım olduğunun farkındayız. Elimizden gelenin en iyisini yapacağız. Maça kazanmak için çıkarız ama evimizde oynayacağımız karşılaşmaya en iyi skorla gitmek bizim için en iyi olandır. Kağıt üzerinde baktığımızda Trabzonspor'un daha büyük bir takım olduğunu görüyoruz. Onlar daha popüler durumdalar. Ama biz de daha önce büyük takımlara karşı nasıl oynadığımızı gösterdik. Umarım bir tanesini de yarın oynayacağımız maçta gösteririz. Taraftarların maçlara alınması bizler için çok daha heyecan verici. Stadyuma daha fazla seyirci alınması bizi ateşliyor ve mutluluk veriyor" ifadelerini kullandı.