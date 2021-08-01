Hazır geliyor

Fırtına'nın Konferans Ligi'nde karşılaşacağı Molde, Norveç Ligi'nde geride kalan 14 hafta itibarıyla lider durumda. Trabzonspor yaklaşan sezon öncesi hazırlıklarını sürdürürken ligin neredeyse yarısını oynamış bir rakiple karşılaşacak olması temsilcimiz için bir dezavantaj. Molde bir önceki turda Servette'i eledi. İlk maçı 3-0 kazandı. İkinci maçta 10 kişilik rakibine 2-0 yenilmesine rağmen tur atladı. Molde, 34 golle Norveç Ligi'nin en skorer takımı. Aynı zamanda kalesinde de en az gol gören 2 ekipten biri.

BUNLARA DiKKAT!

Norveç ekibinin en golcü ismi Ohi Omoijuanfo. 1 Ocak'ta Kızılyıldız'a tranfseri gerçekleşecek olan 27 yaşındaki yıldız 14 lig maçında 15 defa ağları sarstı. 1 de asisti var. Avrupa Kupası'nda da 1 gol kaydetti.

OHI TAM BIR GOL MAKINESI GOLLERI NASIL ATTI:

Sağ ayak: 8 Sol ayak: 4 Kafa: 4

Molde ligde kaydettiği 34 golün 20'sini ilk 45 dakikada rakip ağlara yolladı. İşte gol dağılımları:

İLK 45'TE ÇOK TEHLİKELİ

1-15: 6 gol

16-30: 8 gol

31-45: 6 gol

46-60: 6 gol

61-75: 3 gol

76-90: 5 gol

HAUGEN 'NOVAK' GİBİ

Trabzonspor'un rakibi Molde'nin sol beki Kristoffer Haugen oyun tarzı ve tilki gibi golcülüğüyle Fırtına'nın eski oyuncusu Filip Novak'ı andırıyor. 27 yaşındaki futbolcu arka direk koşuları ve buradan kaydettiği gollerle dikkatleri üzerine çekiyor. Bu sezon 11 lig maçında 5 defa ağları sarstı. 2'si sol ayak, 3'ü kafayla.

F.BAHÇE'Yİ ELEMİŞLERDİ

Norveç kulübü daha önce 2015 yılında Fenerbahçe ile eşleşti. Molde, İstanbul'daki ilk maçı 3-1 kazandı. Kendi evinde 2-0 kaybetmesine rağmen turu atlamıştı.

BiLiNMESi GEREKENLER

* Takımın yaş ortalaması 26.4

* Molde'nin kadrosunda 5 yabancı oyuncusu var

* Norveç Ligi'ni ve kupasını 4'er defa kazandılar

* Maçlarını 11.800 kapasiteli Aker Stadı'nda oynuyorlar

* En pahalı oyuncuları 1.5 milyon euro ile Fredrik Aursnes

* Teknik direktörleri Erling Moe. 51 yaşındaki teknik adam Molde ile 2018-19 sezonunda şampiyonluk yaşadı.

* Herkes Molde'yi Erling Haaland'ın yetiştiği takım olarak tanıyor. Şimdi bonservis bedeli 200 milyon euro'ya yakın.

* 4-2-3-1 veya 4-3-3 sistemlerinde oynuyorlar.

OSMERS YÖNETECEK

Molde maçının hakemi belli oldu. UEFA bu karşılaşmaya Almanya Futbol Federasyonu'ndan Harm Osmers'i atadı. Dominik Schaal ve Robert Kempter'in yardımcı hakem olarak görev yapacağı mücadelenin dördüncü hakemi ise Florian Badstübner.

BİLETLER SATIŞA ÇIKTI

Trabzonspor'un 5 Ağustos'ta ağırlayacağı Molde karşılaşmasının biletleri satışa çıktı. Buna göre en düşük rakam olarak kale arkaları 150 TL'den satılacak. En pahalı biletler ise 1000 TL. Pandemi koşullarında stadın yüzde 50'sine 'aşılı' seyirciler alınacak.

BÖCEĞE KARŞI VANTİLATÖR

Konferans Ligi'nde Molde'yi konuk edecek olan Trabzonspor, Şenol Güneş Stadı'ndaki hazırlıkları sıklaştırdı. Yüksek sıcaklık sebebiyle kapalı tribünün saha ile birleşen bölümlerine vantilatörler yerleştirildi. Bu hamlenin aşırı nemden dolayı çimleri böcek ve küften korumak için olduğu öğrenildi.