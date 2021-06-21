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Son dakika transfer haberleri: Mert Günok ve için devrede

Son dakika transfer haberleri: Kadrosunu Bruno Peres, Gervinho, Hamsik ve Koita ile güçlendiren Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in yeni sezonunda şampiyonluk ipini göğüslemek istiyor. Uğurcan Çakır'ın yeni sezon öncesi ayrılması ihtimaline karşılık da bordo-mavililer transfer çalışmalarına hız verdi. Yerli kaleci arayan Fırtına'da gündem ise Mert Günok ve ... İşte Trabzonspor'da yaşanan son gelişmeler...

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 21 Haziran 2021 Pazartesi 06:50
Son dakika transfer haberleri: Trabzonspor Mert Günok ve Doğan Alemdar için devrede

Şampiyonluk için güçlü bir kadro kurmayı planlayan bordo-mavililer nokta atışı isimlerle transferde hata yapmak istemiyor. Teknik direktör , EURO 2020 sonrası Uğurcan Çakır'ın gitmesine kesin gözüyle baktığı için kaleye mutlaka takviye istiyor. Karadeniz temsilcisinin gündeminde 2 isim var: Başakşehir'den Mert Günok ile 'dan . Aslında TFF yabancı kuralını 8+6 olarak belirlemeseydi kaleye yabancı bir takviye de düşünülüyordu ancak bu plan şu aşamada ortadan kalktı. Avcı, kaleyi yerli bir isme teslim etmeyi planlıyor.

BİZZAT GÖRÜŞÜYOR

Abdullah Avcı önceki transferlerde olduğu gibi yine çok etkin. Deneyimli hoca, 12 sene çalıştığı ve mükemmel ilişkilerinin bulunduğu Başakşehir'den Mert Günok'u istiyor. Görüşmelerin de olumlu yönde ilerlediği kaydedildi. Alternatifsiz kalmak istemeyen bordo-mavili ekip geride bıraktığımız sezonda Kayserispor formasıyla parlayan Doğan Alemdar'ı da listesine almış durumda. 18 yaşında geleceği parlak, başarılı eldiven için Kayserispor ile temas kuruldu. 32 yaşındaki Mert'in 2, Doğan'ın ise 1 yıl daha kontratı bulunuyor. Kulüpleriyle görüşmeler hızlı şekilde sürüyor.

İSTANBUL EKİPLERİ PEŞİNDE

'un kadrosuna katmak istediği Mert Günok ve Doğan Alemdar transferlerinde rakipleri de var. Mert Günok ile ve Beşiktaş ilgileniyor. Fenerbahçe aynı zamanda Doğan Alemdar'ı da listesine almış durumda.

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