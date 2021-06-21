Son dakika transfer haberleri: Trabzonspor Mert Günok ve Doğan Alemdar için devrede

Şampiyonluk için güçlü bir kadro kurmayı planlayan bordo-mavililer nokta atışı isimlerle transferde hata yapmak istemiyor. Teknik direktör Abdullah Avcı, EURO 2020 sonrası Uğurcan Çakır'ın gitmesine kesin gözüyle baktığı için kaleye mutlaka takviye istiyor. Karadeniz temsilcisinin gündeminde 2 isim var: Başakşehir'den Mert Günok ile Kayserispor'dan Doğan Alemdar. Aslında TFF yabancı kuralını 8+6 olarak belirlemeseydi kaleye yabancı bir takviye de düşünülüyordu ancak bu plan şu aşamada ortadan kalktı. Avcı, kaleyi yerli bir isme teslim etmeyi planlıyor.

BİZZAT GÖRÜŞÜYOR

Abdullah Avcı önceki transferlerde olduğu gibi yine çok etkin. Deneyimli hoca, 12 sene çalıştığı ve mükemmel ilişkilerinin bulunduğu Başakşehir'den Mert Günok'u istiyor. Görüşmelerin de olumlu yönde ilerlediği kaydedildi. Alternatifsiz kalmak istemeyen bordo-mavili ekip geride bıraktığımız sezonda Kayserispor formasıyla parlayan Doğan Alemdar'ı da listesine almış durumda. 18 yaşında geleceği parlak, başarılı eldiven için Kayserispor ile temas kuruldu. 32 yaşındaki Mert'in 2, Doğan'ın ise 1 yıl daha kontratı bulunuyor. Kulüpleriyle görüşmeler hızlı şekilde sürüyor.

İSTANBUL EKİPLERİ PEŞİNDE

Trabzonspor'un kadrosuna katmak istediği Mert Günok ve Doğan Alemdar transferlerinde rakipleri de var. Mert Günok ile Fenerbahçe ve Beşiktaş ilgileniyor. Fenerbahçe aynı zamanda Doğan Alemdar'ı da listesine almış durumda.