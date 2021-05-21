Haberler Trabzonspor Meling ile görüşme başladı

ile görüşme başladı

'nın sağ beki ile anlaşan , sol bek için de çalışmaları hızlandırdı.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 21 Mayıs 2021 Cuma 06:50
Meling ile görüşme başladı

'nın sağ beki ile anlaşan , sol bek için de çalışmaları hızlandırdı. Nimes'in 'den düşmesinin kesinleşmesinin ardından için pazarlıklar başladı. Bordo-mavililer, 1.5 milyon euro'luk bir rakamla kapıyı çalarken, ekibinin 3 milyon euro istediği öğrenildi. Ancak bu rakamın aşağıya çekilme ihtimali çok yüksek. Çünkü Nimes küme düştü ve Norveçli savunmacı takımda kalmayı düşünmüyor. Sörloth ve 'in 'ndan arkadaşı olan Meling, geçen sezon başında da 'nın radarındaydı. 25 lig maçında 2 gol, 3 asistlik performans gösteren 26 yaşındaki Viking için şartlar zorlanacak. Bonservis pazarlığında çözüm bulunmazsa, opsiyonlu kiralama formülü devreye sokulacak.

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