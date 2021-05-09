Haberler Trabzonspor Son dakika spor haberi: Trabzonspor’un eski futbolcusu Sol Bamba kanseri yenip sahalara döndü

Son dakika spor haberi: ’un eski futbolcusu kanseri yenip sahalara döndü

Son dakika haberleri... Trabzonspor'un eski futbolcularından , kanser hastalığını yenerek 144 gün sonra yeşil sahalara dönmenin mutluluğunu yaşadı. ( haberi)

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 09 Mayıs 2021 Pazar 14:34
Son dakika spor haberi: Trabzonspor’un eski futbolcusu Sol Bamba kanseri yenip sahalara döndü

ekiplerinden 'de forma giyen , kanserle verdiği savaştan galip çıktı ve dün sahalara dündü. Fildişi Sahilli savunmacı, ligin son hafta mücadelesinde takımının evinde ile oynadığı karşılaşmanın son dakikasında oyuna dahil oldu.

Son lig maçına 16 Aralık 2020 yılında çıkan Bamba, tam 144 gün sonra yeşil sahalara ayak bastı. Yaşadığı duyguları paylaşan Bamba, "Benim gibi bir kavganız varsa bütün zaferler değerlidir. Bunu başardığım için çok mutluyum. Gelecek sezon her şey daha iyi olacak. Takım arkadaşlarıma, personele ve etrafımdaki herkese destekleri ve sevgileri için teşekkür ediyorum" dedi.

2012-2014 yılları arasında 'da forma giyen Bamba, bu sezon formasıyla 6 maçta mücadele edebildi.

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