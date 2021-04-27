Haberler Trabzonspor Son dakika spor haberleri: Trabzonspor dış sahadaki yenilmezlik serisini sürdürmek istiyor

Son dakika spor haberleri: dış sahadaki yenilmezlik serisini sürdürmek istiyor

, 'in 38. haftasında deplasmanda oynayacağı mücadelesinde yenilmezlik serisini sürdürmeyi hedefliyor. Dış sahada oynadığı son 4 maçtan beraberlikle ayrılan bordo-mavililer, 'de galibiyeti hedefliyor. Bu sezon deplasmanda tek mağlubiyetini 'ye karşı sezonun ilk yarısında alan Trabzonspor, yönetiminde dış sahada mağlubiyet yüzü görmedi.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 27 Nisan 2021 Salı 12:48
Son dakika spor haberleri: Trabzonspor dış sahadaki yenilmezlik serisini sürdürmek istiyor

'in 38. haftasında , yarın 'ye konuk olacak. 'nda saat 16.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem yönetecek. Numanoğlu'nun yardımcılıklarını ve yapacak.

Lig'de 63 puan ile 4. sırada yer alan bordo-mavililer, yerini sağlamlaştırmak ve üst basamaklara doğru tırmanma şansını sürdürmek için rakibi karşısında sahadan 3 puanla ayrılmak için mücadele edecek. Trabzonspor'da kart cezalısı olduğu için maçında forma giyemeyen 'ın ise Göztepe karşısında görev alması bekleniyor. Takımla birlikte çalışmalara başlayan 'nın kadroya alınıp-alınmayacağı yapılacak son antrenman sonrasında netlik kazanacak.

Bu sezon dış sahada en uzun süreli yenilmezlik serisini elde eden bordo-mavililer, 'de oynayacağı maçta da seriyi sürdürmeyi hedefliyor. Bu sezon dış sahada tek mağlubiyetini 'ye karşı sezonun ilk yarısında döneminde alan Karadeniz temsilcisi, Teknik Direktör yönetiminde ise deplasmanda mağlubiyet yaşamadı. Karadeniz ekibi, toplamda 15 maçtır deplasmanda yenilgi yüzü görmedi.

AVCI-KARAMAN 6. KEZ
Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı ile Göztepe Teknik Direktörü , 6. kez karşı karşıya gelecek. Bordo-mavili takımın yıllarca formasını giyen ve teknik direktörlük göreve yapan Ünal Karaman, 2019-2020 sezonunun devre arasında Karadeniz temsilcisinden ayrılmıştı. Söz konusu ayrılığın ardından Karaman ilk kez bordo-mavili takıma rakip olacak.

Karaman, Abdullah Avcı'nın çalıştırdığı takımlara rakip olduğu 5 Süper Lig maçının 3'ünü kaybederken, 2 maçtan da galip ayrıldı.

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