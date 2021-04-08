Pas rekoru
Karadeniz devi, Kayserispor maçında oldukça üstün oynasa da bir puanla yetindi. Maçın ilk yarısında tam 383 pasa imza atan bordo-mavililer, Süper Lig’de en fazla isabetli pas yaptığı ilk 45 dakikayı oynadı. Mücadele sonunda da Trabzonspor’un adresi bulan pas sayısı 660’tı. Oldukça yüksek bir rakama ulaşan Fırtına aynı zamanda topa sahip olma oranında sarı-kırmızılı takıma karşı yüzde 75’e yüzde 25’lik üstünlük sağladı.
Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 07 Nisan 2021 Çarşamba 22:06 Güncelleme Tarihi: 08 Nisan 2021 Perşembe 06:50