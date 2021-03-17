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Hosseini kabul etmedi

Sözleşmesinin bitmesine 2 ay kalan İranlı stoper yeni sözleşme teklifine henüz “Evet” demedi.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 16 Mart 2021 Salı 22:39 Güncelleme Tarihi: 17 Mart 2021 Çarşamba 06:50
Hosseini kabul etmedi
Bir yandan ligi en iyi noktada bitirmenin öte yandan da gelecek sezonun kadro planlamasını yapan 'da iç transfer çalışmaları sürüyor. Bordo-mavililerde , bu doğrultuda sözleşmesi sezon sonu bitecek 'nin takımda kalmasını istedi. Yönetim, İranlı stoper ile görüşme yaparken, şu ana kadar olumlu bir cevap alamadı. 'dan birçok talibi olan 24 yaşındaki savunmacının henüz karar vermediği belirlendi. Bu sezon ve 'ın gölgesinde kalan Hosseini, 11 maçta sahada yer alırken 4 maça 11'de başladı. 1.87 boyundaki stoperin yurt dışından gelen teklifleri değerlendirdiği öğrenildi.
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