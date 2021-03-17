Hosseini kabul etmedi

Biryandan ligi en iyi noktada bitirmenin öte yandan da gelecek sezonun kadro planlamasını yapan Trabzonspor'da iç transfer çalışmaları sürüyor. Bordo-mavililerde Abdullah Avcı, bu doğrultuda sözleşmesi sezon sonu bitecek Majid Hosseini'nin takımda kalmasını istedi. Yönetim, İranlı stoper ile görüşme yaparken, şu ana kadar olumlu bir cevap alamadı. Avrupa'dan birçok talibi olan 24 yaşındaki savunmacının henüz karar vermediği belirlendi. Bu sezon Hugo ve Edgar'ın gölgesinde kalan Hosseini, 11 maçta sahada yer alırken 4 maça 11'de başladı. 1.87 boyundaki stoperin yurt dışından gelen teklifleri değerlendirdiği öğrenildi.