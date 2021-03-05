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'u sırtlıyor! paşa

formasıyla yedi maça çıkan 27 yaşındaki oyuncu, dört kez fileleri havalandırdı. , yıldız oyuncunun gol attığı maçlarda üç puanı kaptı.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 04 Mart 2021 Perşembe 22:36 Güncelleme Tarihi: 05 Mart 2021 Cuma 06:50
Trabzonspor'u sırtlıyor! Bakasetas paşa

Ara transfer döneminde geldiği 'a kısa sürede uyum sağlayan ve takımın vazgeçilmezleri arasına giren , dün de işbaşındaydı. karşısında galibiyeti getiren golü atan Yunan futbolcu, bordo-mavili formayla 7. maçında 4. kez rakip fileleri havalandırmayı başardı. 27 yaşındaki futbolcunun gol attığı maçların hepsini kazanan , zirve yarışından da kopmadı.

YÜZDE 91 PAS İSABETİ

Attığı golün yanı sıra futboluyla da öne çıkan Bakasetas, 90 dakika boyunca 67 kez topla buluştu. Yüzde 91 pas isabetiyle oynayan Yunan futbolcu, 12 ikili mücadelenin 7'sini kazandı. Oyunun iki yönünü de kullanan yıldız oyuncu, savunmada 1 top kaptı, 7 ortayla maçı tamamladı. Bu arada Bakasetas, Kasımpaşa'ya karşı forma giydiği 5 resmi karşılaşmada 4 kez rakip fileleri havalandırdı.

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