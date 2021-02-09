Tak kasketi oyna sirtakiyi

Trabzonspor'un devre arasında Aytemiz Alanyaspor'dan transfer ettiği Anastasios Bakasetas şovuna Malatya'da da devam etti. Yunan maestro attığı mükemmel golle şapka çıkarttı. 50. dakikada kaleciden seken meşin yuvarlağı topuğuyla önüne alan yıldız futbolcu, sağ ayağıyla sert vurdu. Top yan direğe çarparak ağlara gitti. Geçen hafta Yukatel Denizlispor filelerini de havalandıran Bakasetas böylece Trabzonspor'a iki haftada 6 puan kazandırmış oldu.



9 GOLE ÇIKTI

Bakasetas bu sezon ligde toplamda ise 9 gole ulaştı. Tecrübeli futbolcunun ayrıca 2 de asisti var. Bakasetas attığı gol dışında özellikle ilk yarıda Djaniny ve Ekuban'a verdiği akıl dolu paslarla da alkış aldı. Devre arasının en önemli transferlerinden biri olduğunu şimdiden ispatlayan Anastasios Bakasetas'ı bazı Avrupa takımlarının da takibe aldığı belirtiliyor.



TOP GELİRKEN GOLÜ HİSSETTİM

Bakasetas, "Ekonomik olarak insanların zorluk yaşadığı bu süreçte bu takım bana önemli bir yatırım yaptı. Ben de bunun karşılığını sahada vermeye ve takımımın kazanmasına yardımcı olmaya çalışıyorum. Golde topun bana geleceğini hissetmiştim. Önemli olan ilk dokunuşu iyi yapabilmekti. Ben de iyi şutlar çekebildiğimi düşünüyorum. Tek vuruşu iyi yaptım, güzel bir gol oldu" dedi.