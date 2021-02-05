Abdullah Avcı: İspat maçı bunlar

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, 4'te 4 yaptıkları için çok mutlu olduklarını belirtip, ispat maçlarına çıktıklarını vurguladı. Avcı, "İspat maçı bunlar. 2 ağır maçtan çıktık. Kupa finali ve ligin lideriyle maç. Harika oyunculara sahibim. Hiçbiri oyundan çıkmak istemiyor. Bakasetas çok iyi oynadı. Golü de attı. Onun adına çok sevinçliyim. İlk 4'e girdik. Bizim hep burada olmamız gerekiyor. Her hafta geçmişi değil, geleceği düşünüyoruz. Her hafta bir ispat maçına çıkacak Trabzonspor" dedi. Öte yandan Denizlispor hocası Hakan Kutlu ise 7 günde 2 maça çıktıklarını ve bunun yorgunluğunu hissettiklerini söyledi.