Haberler Trabzonspor Abdullah Avcı: İspat maçı bunlar

: İspat maçı bunlar

İspat maçı bunlar. Geçmişi değil, geleceği düşünüyoruz. Her hafta bir ispat karşılaşmasına çıkacak .

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 04 Şubat 2021 Perşembe 22:15 Güncelleme Tarihi: 05 Şubat 2021 Cuma 06:50
Abdullah Avcı: İspat maçı bunlar

Teknik Direktörü , 4'te 4 yaptıkları için çok mutlu olduklarını belirtip, ispat maçlarına çıktıklarını vurguladı. Avcı, "İspat maçı bunlar. 2 ağır maçtan çıktık. finali ve ligin lideriyle maç. Harika oyunculara sahibim. Hiçbiri oyundan çıkmak istemiyor. Bakasetas çok iyi oynadı. Golü de attı. Onun adına çok sevinçliyim. İlk 4'e girdik. Bizim hep burada olmamız gerekiyor. Her hafta geçmişi değil, geleceği düşünüyoruz. Her hafta bir ispat maçına çıkacak Trabzonspor" dedi. Öte yandan hocası ise 7 günde 2 maça çıktıklarını ve bunun yorgunluğunu hissettiklerini söyledi.

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