Parmak sadece 20 saniye oynadı

Trabzonspor'un başarılı orta saha oyuncusu Abdulkadir Parmak, Başakşehir maçının 43. dakikasında sakatlanmıştı. Hafta boyunca forma giyip giymeyeceği belirsizdi. Kritik derbide oynamak için büyük fedakarlık yaptı ancak ayağı buna müsade etmedi. 26 yaşındaki futbolcu mücadelenin henüz 20. saniyesinde kenara gelmek zorunda kaldı. Gözyaşları herkesi üzdü.