Trabzonspor'un başarılı orta saha oyuncusu Abdulkadir Parmak, Başakşehir maçının 43. dakikasında sakatlanmıştı. Hafta boyunca forma giyip giymeyeceği belirsizdi. Kritik derbide oynamak için büyük fedakarlık yaptı ancak ayağı buna müsade etmedi. 26 yaşındaki futbolcu mücadelenin henüz 20. saniyesinde kenara gelmek zorunda kaldı. Gözyaşları herkesi üzdü.
Parmak sadece 20 saniye oynadı
Büyük fedakarlık yapıp, sahaya çıktı. Maçın başında sakatlanıp herkesi üzdü.
Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 31 Ocak 2021 Pazar 23:53 Güncelleme Tarihi: 01 Şubat 2021 Pazartesi 06:50