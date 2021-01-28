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Muhteşem ikili

ekibi ligde engelini Djaniny-Ekuban ile geçmişti. Aynı ikili dün yine sahne aldı. Birlikte ’i yıktılar.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 28 Ocak 2021 Perşembe 00:19 Güncelleme Tarihi: 28 Ocak 2021 Perşembe 06:50
Muhteşem ikili

'un bitirim ikilisi ligden sonra 'da da başroldeydi. Hafta sonunda bordomavililer, 'ni deplasmanda 2-1 mağlup ederken golleri Djaniny ve Ekuban kaydetmişti. Aynı ikili dün de şovlarını sürdürdüler. Önce Djaniny sahne aldı, Ponck'un büyük hatasında akıl dolu bir kafa vuruşuyla 'u avladı. Art arda 3, toplamda 4. golünü kaydetti. Djaniny karşılaşma sonunda "Son haftalardaki formumuzu bu maça taşıdık. Çok mutluyum" ifadelerini kullandı.

EKUBAN'DAN MÜTHİŞ DEPAR

Maçın son bölümünde ekibinin hızlı atağında muhteşem ikili yine iş başındaydı. Djaniny'nin pasında rakip kaleye doğru ok gibi giden meşin yuvarlakla buluştu. Kaleci Mert Günok'tan sıyrıldı, ölçülü bir vuruşla ağları havalandırdı. Ganalı yıldızın golüyle Trabzonspor, 'i 2-1 yendi ve Süper Kupa'yı müzesine götürdü. Ekuban "Trabzonspor ile kupalar kazanmak çok güzel. Bunların devamı gelecek" dedi. Bordo-mavililer, müthiş ikilisi ile zaferden zafere koşuyor.

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