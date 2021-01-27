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8 gün arayla ’a ikinci kez rakip oldu!

Medipol ’in maçında ilk 11’de başlayan yeni transferi , iki farklı takımla 8 gün arayla ikinci kez bordo-mavili takıma rakip oldu.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 27 Ocak 2021 Çarşamba 22:13
Ömer Ali 8 gün arayla Trabzonspor’a ikinci kez rakip oldu!

Medipol 'in yeni transferi , TFF müsabakasında oynadıkları karşılaşmasında ilk 11'de sahaya çıktı. Bu müsabakayla deneyimli futbolcu, iki farklı takım ile 8 gün arayla Trabzonspor'a ikinci kez rakip olmuş oldu. , eski takımı ile 'in 22. haftasında 19 Ocak'ta Trabzonspor karşısında forma giydi. Tecrübeli futbolcu, 8 gün aranın ardından yeni takımı Başakşehir ile de Süper Kupa maçında ikinci kez bordo-mavililer karşısında görev aldı.

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