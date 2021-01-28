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Finalde çifte standart

Finalde çifte standart... ’un eliyle kestiği topta VAR unutuldu. Edgar’a çarpan topa penaltı çalındı.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 28 Ocak 2021 Perşembe 00:32 Güncelleme Tarihi: 28 Ocak 2021 Perşembe 06:50
Finalde çifte standart
'de ile arasındaki mücadeleye yine hakemler damga vurdu. Dakikalar henüz 6'yı gösterirken önüne gelen topa sert vurdu. 'in stoperi meşin yuvarlağı eliyle engelledi. Hakem penaltı vermedi, VAR başındaki de inceleme tavsiyesinde bulunmayınca Trabzonspor cephesinden büyük tepki çektiler. Fırtına'nın net penaltısı güme gitti. İkinci devrede ise Uğurlu-Bitigen ikilisi, 'in şutunda Edgar İe'nin eline çarpan topta penaltıya hükmettiler. Bordomavililer aynı iki hakemin aynı maçtaki bu çifte standardına büyük tepki gösterdi.
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