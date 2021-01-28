Finalde çifte standart... Ponck’un eliyle kestiği topta VAR unutuldu. Edgar’a çarpan topa penaltı çalındı.
Trabzonspor HaberleriGiriş Tarihi: 28 Ocak 2021 Perşembe 00:32Güncelleme Tarihi: 28 Ocak 2021 Perşembe 06:50
Süper Final'de Medipol Başakşehir ile Trabzonspor arasındaki mücadeleye yine hakemler damga vurdu. Dakikalar henüz 6'yı gösterirken Caleb Ekuban önüne gelen topa sert vurdu. Başakşehir'in stoperi Ponck meşin yuvarlağı eliyle engelledi. Hakem Yaşar Kemal Uğurlu penaltı vermedi, VAR başındaki Abdülkadir Bitigen de inceleme tavsiyesinde bulunmayınca Trabzonspor cephesinden büyük tepki çektiler. Fırtına'nın net penaltısı güme gitti. İkinci devrede ise Uğurlu-Bitigen ikilisi, Junior Fernandes'in şutunda Edgar İe'nin eline çarpan topta penaltıya hükmettiler. Bordomavililer aynı iki hakemin aynı maçtaki bu çifte standardına büyük tepki gösterdi.