Forvet için Afobe gidecek

Trabzonspor HaberleriGiriş Tarihi: 04 Ocak 2021 Pazartesi 22:56Güncelleme Tarihi: 05 Ocak 2021 Salı 06:50
Teknik ekibin sezonun ikinci yarısı için yeni bir forvet transferi istemesi üzerine planlama da kendisine yer bulamayacağını anlayan 27 yaşındaki forvet, İnstagram'da Trabzonspor formalı profil fotoğrafını değiştirdi ve hakkında kısmında yer alan Trabzonspor yazısını da kaldırdı. Kongolu futbolcunun kendisine kulüp bakmaya başladığı ve Trabzonspor'un da oyuncunun kiralık sözleşmesini feshetmek için Stoke City ile görüşmelere başladığı öğrenildi.