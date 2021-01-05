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Forvet için Afobe gidecek

Sezon başında ’den kiralanan , son haftalarda çok fazla forma şansı bulamamıştı.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 04 Ocak 2021 Pazartesi 22:56 Güncelleme Tarihi: 05 Ocak 2021 Salı 06:50
Forvet için Afobe gidecek
Teknik ekibin sezonun ikinci yarısı için yeni bir forvet transferi istemesi üzerine planlama da kendisine yer bulamayacağını anlayan 27 yaşındaki forvet, İnstagram'da formalı profil fotoğrafını değiştirdi ve hakkında kısmında yer alan Trabzonspor yazısını da kaldırdı. Kongolu futbolcunun kendisine kulüp bakmaya başladığı ve Trabzonspor'un da oyuncunun kiralık sözleşmesini feshetmek için ile görüşmelere başladığı öğrenildi.
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