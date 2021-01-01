Trabzonzpor tarih yazmanın eşiğinden döndü

Fırtına 2020 yılında sevinç ve üzüntüleri bir arada yaşadı. Bordo-mavili takım bir yıl içerisinde oynadığı 32 lig maçında 14 galibiyet, 11 beraberlik ve 7 mağlubiyet elde ederken, attığı 56 gole karşılık kalesinde 42 gol gördü. 2020'ye teknik adam değişikliği ile giren Fırtına, Ünal Karaman'ın yerine Hüseyin Çimşir'i göreve getirdi. Koronavirüs salgını nedeniyle liglere ara verilmesinden önce lider olan takım, şampiyonluğun en büyük adayı konumuna geldi. Ancak pandemi döneminde seyircisiz maçlarda yaşanan kayıplar ile lig ikinci bitirildi, hayaller yine ertelendi. Türkiye Kupası'nda 10 yıl sonra zafere ulaşılması teselli olurken, UEFA'nın verdiği 1 yıl Avrupa'dan men cezası moral bozdu.