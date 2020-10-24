Sadi Tekelioğlu'dan Yusuf Yazıcı itirafı!

Yusuf Yazıcı'nın eski hocası Sadi Tekelioğlu, Milli futbolcu ile ilgili çarpıcı değerlendirmelerde bulundu.

Tekelioğlu, Yusuf Yazıcı'nın Samsunspor'a transfer gönderilmek istendiğini bu transfere kendisinin engel olduğunu dile getirdi.

İŞTE O AÇIKLAMA:

Yusuf'un Trabzonspor'da kaybolmak üzere olduğu bir dönemde, Shota ayrılmıştı, ben hem alt yapıya hem de A takıma 3.5 ay baktım. O sürede Yusuf Yazıcı alt yapıdaydı. U-19 oyuncusuydu. Uğurcan Çakır ve Abdülkadir Ömür de hatta. Aldık biz bu oyuncuları A takımda oynattık. Biz görevimizi tamamladık, bizden sonra Hami hoca geldi ben alt yapıya döndüm ama tabii oyuncularımı takip ediyorum da. Yusuf'un gönderileceğine dair bir haber geldi sezon bittiği zaman. Samsunspor istiyor dendi. Ben bu olayı duydum ve direkt müdahil oldum. Hemen kendisini aradım.

'Gideceksin, başka kulübe gitmek istemiyorum. Oynarsam Trabzonspor'da oynayacağım. Oynamazsam beni U-21'e gönderin, ayrılmak istemiyorum ' diyeceksin' dedim.

Yusuf çok saygılı bir çocuktur. Öyle biri olduğu için 'Ben diyemem bunları' dedi. Ben de babasını aradım. Dedim ki 'Doğru idarecilerin yanına gideceksin.' O zaman Ahmet bey (Ağaoğlu) vardı asbaşkan. 'Bunları söyle' dedim. Biraz onu ikna ettik, biraz yerel basınla konuştuk. Onların da gayretiyle olayı durdurduk. Yani Samsunspor kötü bir takım değil, tabii ki çok önemli bir camia.

Ama ben Yusuf'un Samsun'a gitmesi değil kulüpten ayrılmasını engellemeyi görev edindim. Yoksa Samsunspor Türkiye'nin en önemli takımlarından biri. Böylece tepki koyduk biraz. Bayağı mücadelemiz oldu.

(Milliyet)