Haberler Trabzonspor Trabzonspor'un rakibi Gaziantep FK

'un rakibi FK

'in 3. haftasında evinde BtcTürk 'u 3-1 mağlup eden , bu hafta deplasmanda FK ile karşı karşıya gelecek. Geçen hafta evinde üç puan alıp moral toplayan bordo-mavililerde Pereira ve Ekuban da takıma katılıyor.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 01 Ekim 2020 Perşembe 11:17 Güncelleme Tarihi: 01 Ekim 2020 Perşembe 11:19
Trabzonspor'un rakibi Gaziantep FK

, 'in 4. haftasında yarın deplasmanda FK ile karşılaşacak. Kalyon Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak karşılaşmayı hakem yönetecek. Ligde geçen hafta sahasında 'u 3-1 yenerek ilk galibiyetini alan bordo-mavililer, Gaziantep FK karşısında çıkışını sürdürmek istiyor.

PEREIRA VE EKUBAN DÖNÜYOR

Trabzonspor'da sakatlıkları sona eren Pereira ve Ekuban'ın maç kadrosunda yer alması bekleniyor. ile oynanan hazırlık maçında sakatlanan kaptan Pereira, bu sezon ligde ilk kez kadroda yer alacak. Ligin ilk haftasında ile oynanan maçta sakatlanan Caleb Ekuban da 2 hafta aradan sonra kadroya dahil edilebilecek. Bordo-mavili takımda, sakatlıkları bulunan Uğurcan Çakır ile Abdulkadir Parmak'ın durumları son antrenmanın ardından netleşecek.

Trabzonspor, öğleden sonra yapacağı antrenmanla hazırlıklarını tamamlayıp akşam saatlerinde uçak ile Gaziantep'e gidecek.

BİZE ULAŞIN