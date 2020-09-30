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Son dakika haberi: Umut Meraş Fırtına yolunda

Son dakika haberi: şampiyonluk ipini göğüslemek isteyen bordo-mavililer çalışmalarına hız verdi. 'u Bandırmaspor'a kiralayan Fırtına, sol bek pozisyonunda Marlon ile rekabete girecek bir futbolcu transfer etmek için girişimlerini sıklaştırdı. Trabzonspor'da gündeme gelen son isim Milli yıldız Umut Meraş oldu.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 30 Eylül 2020 Çarşamba 18:11
Son dakika Trabzonspor haberi: Umut Meraş Fırtına yolunda

şampiyonluk hasretine son vermek isteyen , çalışmalarında gaza bastı.

Trabzonspor'da 'un da ayrılığıyla birlikte sol bek mevkisine oyuncu arayışları hızlandı.

Daha önce ile temas kuran transferde rotasını milli futbolcu Umut Meraş'a çevirdi.

UMUT MERAŞ İLE TEMAS

61saat'in haberine göre; ekiplerinden Le Havre'de forma giyen 24 yaşındaki sol bek oyuncusu için Bordo Mavililer kiralık olarak ilk girişimini yaptı.

Oyuncu cephesi ile görüşme yapan Trabzonspor oyuncunun kiralık olarak gelip gelemeyeceğini sordurdu.

Transferde henüz bir mutabakat sağlanamadığı bilgisine ulaşılırken Bordo Mavililerin stoper transferini gerçekleştirdikten sonra bu bölge için girişimlerini hızlandıracağı gelen bilgiler arasında….

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