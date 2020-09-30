Son dakika Trabzonspor haberi: Umut Meraş Fırtına yolunda

Yeni sezonda şampiyonluk hasretine son vermek isteyen Trabzonspor, transfer çalışmalarında gaza bastı.

Trabzonspor'da Abdurrahim Dursun'un da ayrılığıyla birlikte sol bek mevkisine oyuncu arayışları hızlandı.

Daha önce İsmail Köybaşı ile temas kuran Bordo Mavililer transferde rotasını milli futbolcu Umut Meraş'a çevirdi.

UMUT MERAŞ İLE TEMAS

61saat'in haberine göre; Fransa ekiplerinden Le Havre'de forma giyen 24 yaşındaki sol bek oyuncusu için Bordo Mavililer kiralık olarak ilk girişimini yaptı.

Oyuncu cephesi ile görüşme yapan Trabzonspor oyuncunun kiralık olarak gelip gelemeyeceğini sordurdu.

Transferde henüz bir mutabakat sağlanamadığı bilgisine ulaşılırken Bordo Mavililerin stoper transferini gerçekleştirdikten sonra bu bölge için girişimlerini hızlandıracağı gelen bilgiler arasında….

