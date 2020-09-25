Haberler Trabzonspor Guilherme idmana alınmadı

idmana alınmadı

yönetiminin kulüp bulmasını talep ettiği ama kazandığı 1.1 milyon euro nedeniyle ayrılmak istemeyen , son idmana alınmadı.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 24 Eylül 2020 Perşembe 22:15 Güncelleme Tarihi: 25 Eylül 2020 Cuma 06:50
Guilherme idmana alınmadı
Karadenız devi, yabancı kontenjanı nedeniyle yabancı transferinde ciddi sorunlar yaşıyor. Joao Pereira, Edgar, Campi, Hosseini, Marlon, Trondsen, Flavio, Baker, Nwakaeme, , Caleb Ekuban, Afobe ve Plaza olmak üzere 13 yabancısı bulunan bordo-mavililer, 14. yabancı hakkını Diabate'ye lisans çıkartarak kullanacak. Ancak en az iki yabancı stoper ve bir hücum oyuncusu daha almayı planlayan yönetim, bu nedenle kontenjan açmak istiyor. Yönetimin ısrarla göndermek istediği Guilherme ise kazandığı 1 milyon 100 bin euro nedeniyle gitmemekte direniyor. Yönetimin, son çare olarak dün idmana almadığı 29 yaşındaki sambacı, ile görüşme halinde.
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