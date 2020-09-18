Ömür’den müjde

Karadeniz devi, yarın deplasmanda Denizlispor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü. Newton yönetimindeki antrenmanda bordo-mavililer taktik çalıştı. Çalışmaya sakatlıkları süren Marlon, Trondsen, Ekuban ve Pereira katılmazken, bir süredir takımdan ayrı çalışan Hosseini, Yusuf Sarı ve Abdülkadir Ömür ise idmana çıktı. Abdülkadir ile Yusuf maç kadrosunda yer alması bekleniyor.

3 YILDIR AYNI SENARYO

Fırtına sezona iyi başlayamıyor. 2018-19'da ilk maçta Başakşehir'e deplasmanda 2-0 mağlup olan Karadeniz ekibi, 2019-20'de Kasımpaşa ile 1-1 berabere kalmıştı. Bordomavililer bu yıl da Beşiktaş'a boyun eğdi. Takım geçen sezon ilk 4 maçın sadece 1'ini kazanırken, 3'ünde beraberlikle sahadan ayrılmıştı.