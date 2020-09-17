Haberler Trabzonspor Son dakika: Alexander Sörloth Leipzig'e transfer oluyor

Son dakika: Leipzig'e oluyor

Son dakika haberine göre Norveçli golcü , Alman ekibi Leipzig'e oluyor. , ve Leipzig'in anlaşmaya vardığı ifade edildi.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 17 Eylül 2020 Perşembe 11:02 Güncelleme Tarihi: 17 Eylül 2020 Perşembe 11:40
Son dakika: Alexander Sörloth Leipzig'e transfer oluyor

A Spor'un son dakika haberine göre Norveçli golcü , Alman ekibi Leipzig'e oluyor. , ve Leipzig'in anlaşmaya vardığı ifade edildi. Yunus Emre Sel'in aktardığı bilgilere göre Trabzonspor ile Crystal Palace, bonservis bedelini yarı yarıya paylaşacak.

Son ödeme detayları bugün netlik kazanacak. Transferin kısa süre içerisinde sonuçlanacağı bildirildi. Sörloth'un, kendisini isteyen başka takımlar da olmasına rağmen Leipzig'e transfer olmak istediği ifade edildi.

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