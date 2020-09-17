Son dakika: Alexander Sörloth Leipzig'e transfer oluyor

A Spor'un son dakika haberine göre Norveçli golcü Alexander Sörloth, Alman ekibi Leipzig'e transfer oluyor. Trabzonspor, Crystal Palace ve Leipzig'in anlaşmaya vardığı ifade edildi. Yunus Emre Sel'in aktardığı bilgilere göre Trabzonspor ile Crystal Palace, bonservis bedelini yarı yarıya paylaşacak.

Son ödeme detayları bugün netlik kazanacak. Transferin kısa süre içerisinde sonuçlanacağı bildirildi. Sörloth'un, kendisini isteyen başka takımlar da olmasına rağmen Leipzig'e transfer olmak istediği ifade edildi.