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10 Eylül 2020, Perşembe
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Gelenek sürmeli

Gelenek sürmeli

, 'in ilk haftasında 13 Eylül Pazar günü saat 20.00'de Stadyumu'nda 'ı ağırlayacak.

Yeni sezonun ilk haftasında evinde konuk edeceği rakibini yenerek lige moralli girmek isteyen bordo- mavililer, son 10 maçtır 'un üç büyükleri olarak adlandırılan , ve karşısında elde ettiği yenilmezlik serisini sürdürmeyi hedefliyor. Bordo-mavili takım, 'de bu ekiplere karşı en son yenilgisini 10 Şubat 2019'da deplasmanda Galatasaray'a karşı 3-1'lik skorla almıştı. Söz konusu maçın ardından ezeli rakipleri karşısında yenilgi yüzü görmedi.
  1. 10.9.2020
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