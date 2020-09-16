Ekuban en az 2 hafta yok!

Trabzonspor Kulüp Doktoru Hakan Çelik, Kamil Ahmet ve Ekuban'ın sağlık durumuyla ilgili açıklamalarda bulundu. Çelik, Beşiktaş derbisinde sakatlanan Kamil'in, sağ baldırına aldığı darbe sonrası oyundan alındığını hatırlatarak, "Futbolcumuzda birinci derece kas yaralanması ve kanama tespit edilmiş olup tedavisine başlanmıştır" diye konuştu. Ekuban'ın ise yine aynı maçta sağ kalçasına darbe aldığını belirten Çelik, "Futbolcumuzda uyluk dış rotator kasında kanama tespit edilmiş olup tedavisine başlanmıştır" ifadelerini kullanırken, oyuncunun iki hafta sahalardan uzak kalacağı belirtildi.