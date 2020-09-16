Hoş geldin Afobe!

Süper Lig'de yeni sezona Beşiktaş mağlubiyetiyle başlayan ve geçen sezonu gol kralı olarak tamamlayan Alexander Sörloth'un takımdan ayrılma talebi nedeniyle forvet hattını güçlendirmek isteyen Trabzonspor, Stoke City kulübünün Demokratik Kongolu forveti Benik Afobe'yi kadrosuna kattı. Bordo-mavililerin kiralık olarak renklerine bağladığı 27 yaşındaki golcü dün akşam üzeri Türkiye'ye geldi. Detaylı sağlık kontrollerinin ardından resmi imzayı atacak tecrübeli futbolcunun cumartesi günü oynanacak Yukatel Denizlispor karşısında sahada olması bekleniyor. Stoke City'ye 100 bin euro kiralama bedeli ödeneceği belirtildi.

40.5 MİLYON EURO BONSERVİS ÖDENDİ

İngiltere'de ilk olarak Arsenal'den Wolverhampton'a 2.5 milyon euro'ya transfer olan Afobe için Bournemouth bir yıl sonra 13 milyon euro bonservis bedeli ödedi. 2018'de yeniden Wolverhampton'a dönen Kongolu için bu sefer ödenen bonservis bedel ise 11.5 milyon euro oldu. Son olarak 2019 yılında Championship ekibi Stoke City 13.5 milyon euro bedelle Afobe'yi kadrosuna kattı. Golcü oyuncu geçen sezonu kiralık olarak aynı ligdeki Bristol'da tamamladı. İngiltere'de zor günler geçiren ve geçtiğimiz yıl bebeğini kaybeden Afobe, 13 maça çıkıp 3 kez fileleri sarstı. İngiltere Milli Takımı'nda alt yapı kategorilerinde forma giyen Afobe, milli takım tercihini ise Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nden yana kullandı.

BENIK AFOBE KİMDİR?

Tam adı Benik Tunani Afobe olan futbolcu, 12 Şubat 1993'te Londra'da doğdu. Futbola Arsenal altyapısında başlayan Kongolu golcü; Huddersfield, Reading, Bolton, Millwall, Sheffield, Milton Keynes Dons, Wolverhampton, Bournemouth ve Bristol City formalarını da giydi. Geçtiğimiz sezon Stoke City ile Championship'te 13 maça çıkan Afobe, 3 gol kaydetti. Kongo Milli Takımı'nın formasını da 6 kez terleten Benik Afobe'nin milli formayla bir golü bulunuyor. Güncel piyasa değeri 6.5 milyon euro olan 27 yaşındaki golcünün kulübüyle olan sözleşmesi Haziran 2021'de sona erecek.

CEZA ALANINDA İYİ BİR BİTİRİCİ (Mini yorum / Öyküm Kambır)

Afobe, alt yaş kategorilerinde İngiltere Milli Takımı forması ile dikkat çeken işlere imza atmasına rağmen o pozisyonda oyuncu havuzunun geniş olmasından ötürü A milli takım için Kongo'yu tercih etti. 27 yaşındaki futbolcu, ceza sahası içinde iyi bir bitirici. İki ayağını da iyi kullanması dikkat çeken bir diğer artısı. Dribling yeteneğinin olması sayesinde boş alan yakaladığında etkinliğini arttıran bir oyuncu. Savunma arkasına yaptığı koşular ve koşu yoluna atılan paslarla kaleye gitmesi oyununun karakteristiğini oluşturuyor. Geçtiğimiz sezon idmanda çapraz bağ sakatlığı yaşayıp 9 ay sahalardan uzak kalan Afobe, pandemi sonrası sahalara dönüş yapmayı başarmıştı.