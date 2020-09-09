Trabzonspor - Beşiktaş maçını Ali Şansalan yönetecek! - Son dakika Trabzonspor haberleri - Fotomaç
09 Eylül 2020, Çarşamba
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Trabzonspor Trabzonspor - Beşiktaş maçının hakemi belli oldu!

- maçını yönetecek!

Trabzonspor - Beşiktaş maçını Ali Şansalan yönetecek!

'de 2020/21 sezonunun ilk haftasında oynanacak karşılaşmaların hakemleri belli oldu. - derbisini ise hakem yönetecek. | Son dakika haberleri

'de 2020-2021 sezonunun ilk haftasında görev alacak hakemler belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu tarafından yapılan açıklamaya göre, ile arasında 13 Eylül Pazar günü oynanacak karşılaşmayı yönetecek.

Ligin 1. haftasında oynanacak maçlarda düdük çalacak hakemler şunlar:

11 EYLÜL CUMA:

20.00 Çaykur Rizespor-Fenerbahçe: Arda Kardeşler

12 EYLÜL CUMARTESİ:

17.00 Demir Grup Sivasspor-Alanyaspor: Ali Palabıyık

17.00 Fatih Karagümrük-Yeni Malatyaspor: Abdulkadir Bitigen

20.00 Göztepe-Yukatel Denizlispor: Tugay Kaan Numanoğlu

20.00 Galatasaray-Gaziantep FK: Bahattin Şimşek

13 EYLÜL PAZAR:

17.00 MKE Ankaragücü-Büyükşehir Belediye Erzurumspor: Burak Şeker

17.00 Hes Kablo Kayserispor-Kasımpaşa: Yaşar Kemal Uğurlu

20.00 Trabzonspor-Beşiktaş: Ali Şansalan

20.00 Fraport TAV Antalyaspor-Gençlerbirliği: Yasin Kol

14 EYLÜL PAZARTESİ:

20.00 Hatayspor-Medipol Başakşehir: Mete Kalkavan

  1. 09.09.2020
  2. Güncelleme: 09.09.2020 12:15
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Trabzonspor - Beşiktaş maçını Ali Şansalan yönetecek! haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
FOTOMAÇ GÜNDEM
Sitene Ekle
SON DAKİKA