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09 Eylül 2020, Çarşamba
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Heyecanlı

Heyecanlı Nwakaeme

'nın hücumdaki en önemli kozlarından da istim üstünde giriyor.

'nın hücumdaki en önemli kozlarından da istim üstünde giriyor. Oyunu forse eden, rakip savunmayı zorlayan, takımı hücuma kaldıran isim olan 31 yaşındaki Nijeryalı sol kanat, şampiyonluk yolunda bu sezon da takımın en önemli silahlarından olacak.
  1. 9.9.2020
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