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09 Eylül 2020, Çarşamba
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Flavio’dan mesaj

Flavio’dan mesaj

ekibi Bahia'dan ettiği 24 yaşındaki orta saha da Silva hesabından taraftarları heyecanlandıran paylaştım yaptı.

ekibi Bahia'dan ettiği 24 yaşındaki orta saha da Silva hesabından taraftarları heyecanlandıran paylaştım yaptı. Flavio, "Süper lig başlıyor. Hedeflerimize odaklanıyoruz. Haydi başlayalım'' ifadelerine yer verdi.
  1. 9.9.2020
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