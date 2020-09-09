Derbi mesaisi başladı

Süper Lig'in ilk haftasında pazar günü Beşiktaş'ı konuk edecek Trabzonspor, iki günlük iznin ardından bu maçın hazırlıklarına başladı. Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde, teknik direktör Eddie Newton yönetiminde yapılan antrenmanda bordo-mavililer taktik ağırlıklı bir çalışma gerçekleştirdi. İdmana sakatlıkları bulunan Yusuf Sarı, Pereira ve Hosseini katılmazken, sakatlığı geçen Plaza ise takımla çalıştı.



NEWTON UYARDI

Geçen sezon savunmada yaşadığı sıkıntılar nedeniyle eleştirilen Trabzonspor'da bu problem yeni sezon öncesinde de devam ediyor. Samsunspor ve Çaykur Rizespor ile oynanan hazırlık maçlarında kalesinde 5 gol gören Fırtına'da teknik direktör Eddie Newton bu duruma çare arıyor. İngiliz hoca, "Lige iyi başlamamız gerek. Bu nedenle Beşiktaş'ı yenmemiz şart. Bu nedenle gol yememeliyiz. Buna dikkat edelim" dedi.