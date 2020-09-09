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09 Eylül 2020, Çarşamba
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Derbi mesaisi başladı

Derbi mesaisi başladı

'in ilk haftasında pazar günü 'ı konuk edecek , iki günlük iznin ardından bu maçın hazırlıklarına başladı.

'in ilk haftasında pazar günü 'ı konuk edecek , iki günlük iznin ardından bu maçın hazırlıklarına başladı. 'nde, yönetiminde yapılan antrenmanda bordo-mavililer taktik ağırlıklı bir çalışma gerçekleştirdi. İdmana sakatlıkları bulunan Yusuf Sarı, Pereira ve Hosseini katılmazken, sakatlığı geçen Plaza ise takımla çalıştı.

NEWTON UYARDI
Geçen sezon savunmada yaşadığı sıkıntılar nedeniyle eleştirilen Trabzonspor'da bu problem yeni sezon öncesinde de devam ediyor. ve ile oynanan hazırlık maçlarında kalesinde 5 gol gören Fırtına'da teknik direktör Eddie Newton bu duruma çare arıyor. İngiliz hoca, "Lige iyi başlamamız gerek. Bu nedenle Beşiktaş'ı yenmemiz şart. Bu nedenle gol yememeliyiz. Buna dikkat edelim" dedi.

  1. 9.9.2020
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