Derbi mesaisi başladı
Süper Lig'in ilk haftasında pazar günü Beşiktaş'ı konuk edecek Trabzonspor, iki günlük iznin ardından bu maçın hazırlıklarına başladı.
Süper Lig'in ilk haftasında pazar günü Beşiktaş'ı konuk edecek Trabzonspor, iki günlük iznin ardından bu maçın hazırlıklarına başladı. Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde, teknik direktör Eddie Newton yönetiminde yapılan antrenmanda bordo-mavililer taktik ağırlıklı bir çalışma gerçekleştirdi. İdmana sakatlıkları bulunan Yusuf Sarı, Pereira ve Hosseini katılmazken, sakatlığı geçen Plaza ise takımla çalıştı.
NEWTON UYARDI
Geçen sezon savunmada yaşadığı sıkıntılar nedeniyle eleştirilen Trabzonspor'da bu problem yeni sezon öncesinde de devam ediyor. Samsunspor ve Çaykur Rizespor ile oynanan hazırlık maçlarında kalesinde 5 gol gören Fırtına'da teknik direktör Eddie Newton bu duruma çare arıyor. İngiliz hoca, "Lige iyi başlamamız gerek. Bu nedenle Beşiktaş'ı yenmemiz şart. Bu nedenle gol yememeliyiz. Buna dikkat edelim" dedi.
- 9.9.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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