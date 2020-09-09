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09 Eylül 2020, Çarşamba
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Da çok yakın

Da Costa çok yakın

Son olarak 'dan forvet 'e imza attıran , 'dan Manuel da 'yı kadrosuna katmak için görüşmelerini sürdürüyor.

Son olarak 'dan forvet 'e imza attıran , 'dan Manuel da 'yı kadrosuna katmak için görüşmelerini sürdürüyor. Malatyaspor'un, 34 yaşındaki Faslı stoperi almak için tüm şartları zorladığı ve oldukça ısrarcı olduğu belirtildi.
  1. 9.9.2020
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