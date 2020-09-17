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Son dakika: 'a Abdülkadir Ömür'den !

Son dakika... 'in 2. haftasında ile karşılaşacak olan 'da karşılaşma öncesi sakatlığı bulunan Abdülkadir Ömür'den geldi. İşte detaylar...

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 17 Eylül 2020 Perşembe 14:10 Güncelleme Tarihi: 17 Eylül 2020 Perşembe 14:33
Son dakika: Trabzonspor'a Abdülkadir Ömür'den iyi haber!

, 'in 2. haftasında 19 Eylül Cumartesi günü deplasmanda ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Teknik direktör Eddie Newton yönetiminde 'nde yapılan antrenmanda bordo-mavililer, pas çalışmasının ardından yarı sahada taktik çalışma gerçekleştirdi.

Öte yandan, Abdülkadir Ömür'ün takımla birlikte çalışmalara başladığı, Pereira ile Hosseini'nin ise koşu yaptıkları öğrenildi.

Trabzonspor, yarın yapacağı son antrenmanın ardından 'ye gidecek.

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