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Ömür de sakatlandı

Sakat sayısı 9’a çıktı, Fırtına Avrupa’da bu konuda zirvede.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 16 Eylül 2020 Çarşamba 22:50 Güncelleme Tarihi: 17 Eylül 2020 Perşembe 06:50
Ömür de sakatlandı
devi, cumartesi günü Yukatel Denizlispor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını 'nde yaptığı antrenmanla sürdürdü. Teknik direktör Newton yönetiminde yapılan antrenmana sakatlıkları süren Kamil Ahmet, Ekuban ve Marlon'un yanı sıra bağırsak enfeksiyonu geçiren katılmadı. Sol dizinde ağrı hisseden Abdülkadir Ömür de idman öncesi tedaviye alındı. Bordo-mavili takımda sakatlığı bulunan isimlerin toplamı 9'a yükseldi. Trondsen, Marlon, Pereira, Yusuf Sarı, Hosseini ve Salih Kavrazlı'nın sakatlıkları bulunuyor. , Avrupa'da en çok sakat futbolcusu olan takım konumunda.
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