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Haberler Trabzonspor Kendine takım bul Guilherme

takım bul

Geçen sezon devre arasında büyük umutlarla alınan , derbisindeki performansıyla iyice gözden düştü.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 14 Eylül 2020 Pazartesi 23:20 Güncelleme Tarihi: 15 Eylül 2020 Salı 06:50
Kendine takım bul Guilherme

Geçen sezon devre arasında büyük umutlarla alınan , derbisindeki performansıyla iyice gözden düştü. Maça 11'de başlayan ve 85 dakikada sahada kalan Brezilyalı sağ kanat, hiçbir varlık gösteremedi. 38 kez topla buluşan, ikili mücadele kazanamayan, ayakta kalmakta zorlanan 1.74 boyundaki futbolcuya yönetim bir kez daha ' kulüp bul' talimatı verdi. Ancak şu an 1.1 milyon euro ile takımda en çok kazanan ikinci oyuncu olan Guilherme gitmemekte ısrar ediyor.