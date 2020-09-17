Kadro yetersiz

İHTİYAÇLARIMIZI BİLİYORUZ
Mevcut kadronun yeterli olmadığını dile getiren 48 yaşındaki teknik adam, "Yalan söyleyecek değilim, kadromuz yeterli değil. Yönetimimiz ve başkanımız gece gündüz çalışıyorlar, sınır tanımaksızın çalışıyorlar. İhtiyaçlarımızı biliyoruz ancak bunları size açıklamayacağım, sizin de fikirleriniz vardır. Bu senenin bir diğer zorluğu da finansal sınırlamalar. Bu da işin ne kadar zor olduğunu ortaya koyuyor. Elimizden gelenin en iyisini yapacağız" ifadelerini kullandı.
AFOBE İŞ YAPAR
Trabzon'a gelen Benik Afobe'yi tanıdığını aktaran Newton, "Hızlı ve güçlü, bu ligde iş yapabilecek kalitede ve yeteneklere sahip kendisi. Hem birçok oyuncumuz açısından Ömür, Tony, Ekuban gibi oyunun içinde kalmayı seven futbolcularımıza birçok şey katabilecek hem de onlara yardımcı olabilecek isim olduğunu düşünüyorum" dedi.
SÖRLOTH KALMAK İSTEMEDİ
Newton, Sörloth konusunda çok net olduklarını belirterek, "Kendisiyle hem ben, hem de yönetimimiz bir yıl daha devam etme fikrimiz vardı. Ancak birçok konuşmadan ve ilk birkaç hafta çalıştıktan sonra hem ben hem de başkanımızın yaptığı görüşmeden sonra kendisinin kararını verdiği ve burada devam etmek istemediği yönünde görüşü olduğunu fark ettik. Futbolcunun kalbi ve düşüncesi burada oynamak niyetinde değilse ayrılması daha iyi olur düşüncesindeyiz" dedi.
PANİK TRANSFERİ YOK
Transfer çalışmalarının sürdüğünü söyleyen Newton, "Bu takım ligde yarışabilecek bir takım. Beşiktaş maçında topun hakimiyeti bizdeydi. İlk gol savunmamıza çarparak kalecimizi yanıltan bir goldü. Penaltı kararı ise basitti. Bu takımın transfere, yeni oyunculara ihtiyacı var. Yeni transferler için çalışmalarımız sürüyor. Panik yapmayacağız. Doğru oyuncuları getirmek zorundayız. Panikleyerek hata yapmak istemiyoruz, hata yapacak paramız yok" açıklamasını yaptı.
Sabır ve anlayış bekliyoruz
Taraftarlar ile daha çok iletişimde olacaklarını sözlerine ekleyen Newton, "Sakatlıklarımız ise talihsiz bir rastlantı. Kısa sürede onlar da aramıza katılacak. Taraftardan beklentim sabır ve anlayış. Üstesinden geleceğiz. En önemli nok-ta taraftardır ve bize güvenmelerini istiyoruz. Yarışan bir Trabzonspor bulacaklar" diye konuştu
EN İYİ SAVUNMA HÜCUMDUR
Sahada Trabzonspor'un hücum oynayacak bir takım olacağını dile getiren Newton, "Hücum üzerine takım kurmaya çalışıyoruz. Kendi felsefem; en iyi savunma hücumdur. Oyuncularıma bunu aşılamaya çalışıyoruz. Oyuncularımız da iyi yanıtlar veriyor. Güçlü bir oyun göstermeye çalışacağız. Denizlispor maçını kazanmaya çalışacağız ve güçlü bir oyun ortaya koyacağız" diye konuştu.
13 Aralık 1971 yılında dünyaya gelen Edward John İkem Newton, 29 Temmuz 2020'de Trabzonspor'un başında Ziraat Türkiye Kupası'nı kazandı. Newton 2003 yılında Zeliha Kılıç Newton ile evlendi.