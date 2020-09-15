Karadeniz ekibi, 29 yaşındaki Brezilyalı stoper için kulübü Palmeiras'a üç teklif sunsa da transferi sonuçlandıramadı. Bunun üzerine bordo-mavili yönetim, tecrübeli oyuncunun transferini askıya almaya kararı aldı. Palmeiras bu öneriden birini kabul ederse imzalar atılacak.
Vitor Hugo askıda
Karadeniz ekibi, 29 yaşındaki Brezilyalı stoper için kulübü Palmeiras'a üç teklif sunsa da transferi sonuçlandıramadı.
Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 14 Eylül 2020 Pazartesi 23:19 Güncelleme Tarihi: 15 Eylül 2020 Salı 06:50