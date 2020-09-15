Vitor Hugo askıda

Karadeniz ekibi, 29 yaşındaki Brezilyalı stoper için kulübü Palmeiras'a üç teklif sunsa da transferi sonuçlandıramadı. Bunun üzerine bordo-mavili yönetim, tecrübeli oyuncunun transferini askıya almaya kararı aldı. Palmeiras bu öneriden birini kabul ederse imzalar atılacak.