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Haberler Trabzonspor Vitor Hugo askıda

Vitor Hugo askıda

 ekibi, 29 yaşındaki stoper için kulübü 'a üç teklif sunsa da transferi sonuçlandıramadı.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 14 Eylül 2020 Pazartesi 23:19 Güncelleme Tarihi: 15 Eylül 2020 Salı 06:50
Vitor Hugo askıda

ekibi, 29 yaşındaki stoper için kulübü 'a üç teklif sunsa da transferi sonuçlandıramadı. Bunun üzerine bordo-mavili yönetim, tecrübeli oyuncunun transferini askıya almaya kararı aldı. Palmeiras bu öneriden birini kabul ederse imzalar atılacak.