Yönetim, stoper takviyesi için istediği isimlerden birisi olan Carlos Salcedo için yoğun çaba harcıyor. Beşiktaş derbisindeki savunma zafiyetinin bir kez daha ortaya çıkması sonrası bu mevki için seferber olan bordo-mavililer, 1.84 boyundaki savunmacı için şartları zorluyor. Meksika'nın Tigres takımında forma giyen 26 yaşındaki milli oyuncunun gelmeye sıcak bakması nedeniyle kulübüyle yapılan görüşmelerin olumlu seyrettiği ve mutlu sonun çok yakın olduğu dile getirildi.
Salcedo için geri sayım
Yönetim, stoper takviyesi için istediği isimlerden birisi olan Carlos Salcedo için yoğun çaba harcıyor.
Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 14 Eylül 2020 Pazartesi 23:16 Güncelleme Tarihi: 15 Eylül 2020 Salı 06:50