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Haberler Trabzonspor Salcedo için geri sayım

Salcedo için geri sayım

, stoper takviyesi için istediği isimlerden birisi olan için yoğun çaba harcıyor.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 14 Eylül 2020 Pazartesi 23:16 Güncelleme Tarihi: 15 Eylül 2020 Salı 06:50
Salcedo için geri sayım

, stoper takviyesi için istediği isimlerden birisi olan için yoğun çaba harcıyor. derbisindeki savunma zafiyetinin bir kez daha ortaya çıkması sonrası bu mevki için seferber olan bordo-mavililer, 1.84 boyundaki savunmacı için şartları zorluyor. 'nın Tigres takımında forma giyen 26 yaşındaki milli oyuncunun gelmeye sıcak bakması nedeniyle kulübüyle yapılan görüşmelerin olumlu seyrettiği ve mutlu sonun çok yakın olduğu dile getirildi.