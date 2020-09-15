Salcedo için geri sayım

Yönetim, stoper takviyesi için istediği isimlerden birisi olan Carlos Salcedo için yoğun çaba harcıyor. Beşiktaş derbisindeki savunma zafiyetinin bir kez daha ortaya çıkması sonrası bu mevki için seferber olan bordo-mavililer, 1.84 boyundaki savunmacı için şartları zorluyor. Meksika'nın Tigres takımında forma giyen 26 yaşındaki milli oyuncunun gelmeye sıcak bakması nedeniyle kulübüyle yapılan görüşmelerin olumlu seyrettiği ve mutlu sonun çok yakın olduğu dile getirildi.