Alexander Sörloth adım adım Leipzig'e!

Trabzonspor, takımdan ayrılmak isteyen Norveçli golcü Alexander Sörloth'un Almanya Bundesliga temsilcisi RB Leipzig'e transferi için Crystal Palace ile anlaşma sağladı. Konuyla ilgili detayları A Spor muhabiri Yunus Emre Sel aktardı. | Son dakika Trabzonspor transfer haberleri

Yunus Emre Sel'in açıklamaları şu şekilde:

"Alexander Sörloth, Trabzon'a dönmeme kararı aldıktan sonra Trabzonspor-Crystal Palace-Leipzig üçgeni arasında transfer görüşmeleri sürüyordu. Üç kulüp arasında Sörloth transferiyle ilgili prensip anlaşmasına varıldı. Trabzonspor ile Crystal Palace, bonservis bedelini yarı yarıya paylaşacak. Leipzig, iki takıma da ödeme gerçekleştirecek. Son ödeme detaylarının bugün netlik kazanması bekleniyor. Sörloth, farklı takımların devreye girmesine rağmen ısrarla Leipzig kulübünde oynamak istediğini hem Trabzonspor hem de Crystal Palace cephesine ifade etti. Oyuncunun Trabzon'a dönmemesi nedeniyle görüşmelerde ilk konuşulan rakamların biraz daha düştüğü söyleniyor. Son rakamları henüz doğrulatamadık."