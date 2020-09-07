Trabzonspor'da Pereira seferberliği
Bordo-mavililerde iç yan bağlarında yırtık tespit edilen Portekizli sağ bek Pereira'nın, Beşiktaş maçına yetişmesi için yoğun tedavi uygulanıyor.
Trabzonspor'da Çaykur Rizespor ile oynanan hazırlık maçında sakatlanan Joao Pereira için seferberlik ilan edildi. Rize'deki karşılaşmada 1 gol+1 asist üreten Portekizli bekin attığı gol sırasında aldığı darbe ile sol iç yan bağında yırtık oluşmuştu. Doktorlar, tecrübeli oyuncuyu yoğun bir tedavi programına alırken Beşiktaş maçında forma giyme ihtimalinin şu an için düşük olduğu ifade edildi. Tüm imkanların zorlanacağı Pereira yine de yetişmezse sağ bekte Serkan Asan ile Kamil Ahmet Çörekçi ikilisinden birisi görev yapacak.
- 7.9.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
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Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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