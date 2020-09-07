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07 Eylül 2020, Pazartesi
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'da Pereira seferberliği

Trabzonspor'da Pereira seferberliği

Bordo-mavililerde iç yan bağlarında yırtık tespit edilen Portekizli sağ bek Pereira'nın, maçına yetişmesi için yoğun tedavi uygulanıyor.

'da ile oynanan hazırlık maçında sakatlanan Joao Pereira için seferberlik ilan edildi. 'deki karşılaşmada 1 gol+1 asist üreten Portekizli bekin attığı gol sırasında aldığı darbe ile sol iç yan bağında yırtık oluşmuştu. Doktorlar, tecrübeli oyuncuyu yoğun bir tedavi programına alırken maçında forma giyme ihtimalinin şu an için düşük olduğu ifade edildi. Tüm imkanların zorlanacağı Pereira yine de yetişmezse sağ bekte Serkan Asan ile Kamil ikilisinden birisi görev yapacak.

  1. 7.9.2020
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