Formalara hücum
Taraftarlar TS Club'lara koştu.
Trabzonspor'un yeni sezon formalarına geçen yıl olduğu gibi akın var. Bordo-mavililer, sezonun üçüncü formasının tanıtımıyla birlikte kararlarını verdiler. TS Club'lar önünde uzun kuyruklar oluşurken formalar kapış kapış gidiyor. Geçtiğimiz sezon üçüncü formaya büyük ilgi vardı. Bu sezon çubuklu, beyaz ve geçmişten esintiler taşıyan koyu renkli forma kafa kafaya gidiyor.
- 25.8.2020
-
Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
-
Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
-
Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Formalara hücum haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.