Trabzonspor yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü
Trabzonspor, Süper Lig'de 2020-2021 sezonu öncesi hazırlıklarına çift antrenmanla devam etti. bordo mavililer, hazırlıklarını yarın sürdürecek.
Trabzonspor, Süper Lig'de 2020-2021 sezonu öncesi hazırlıklarına çift antrenmanla devam etti.
Bordo-mavili kulübün açıklamasına göre, teknik direktör Eddie Newton yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'ndeki sabah antrenmanında futbolcular, dayanıklılık çalışmaları yaptı.
Futbolcular, salonda gerçekleştirilen günün ikinci antrenmanında ise kuvvet çalışmaları gerçekleştirdi.
Trabzonspor, hazırlıklarını yarın sürdürecek.
- 21.08.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
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Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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