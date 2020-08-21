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21 Ağustos 2020, Cuma
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yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü

Trabzonspor yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü

, 'de 2020-2021 sezonu öncesi hazırlıklarına çift antrenmanla devam etti. bordo mavililer, hazırlıklarını yarın sürdürecek.

, 'de 2020-2021 sezonu öncesi hazırlıklarına çift antrenmanla devam etti.

Bordo-mavili kulübün açıklamasına göre, teknik direktör Eddie Newton yönetiminde 'ndeki sabah antrenmanında futbolcular, dayanıklılık çalışmaları yaptı.

Futbolcular, salonda gerçekleştirilen günün ikinci antrenmanında ise kuvvet çalışmaları gerçekleştirdi.

Trabzonspor, hazırlıklarını yarın sürdürecek.

  1. 21.08.2020
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