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21 Ağustos 2020, Cuma
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Andusic gönderildi

Andusic gönderildi

, futbolcusu ile yollarını ayırdığını borsaya bildirdi.

, futbolcusu ile yollarını ayırdığını borsaya bildirdi. 3 Temmuz 2019'da kadroya katılan 23 yaşındaki kanat oyuncusunun 31 Mayıs 2022'ye kadar sözleşmesi bulunuyordu. Yapılan karşılıklı anlaşmaya göre; Andusic'e 50 bin euro tazminat ödenerek kontrat feshedildi.
  1. 21.8.2020
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