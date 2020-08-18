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18 Ağustos 2020, Salı
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Abdülkadir’e operasyon

Abdülkadir’e operasyon

'un kanat oyuncusu Abdülkadir Ömür'ün burnundan bir operasyon geçirdiği açıklandı.

'un kanat oyuncusu Abdülkadir Ömür'ün burnundan bir operasyon geçirdiği açıklandı. Genç futbolcunun nefes almakta zorlanması sebebiyle burnundan yapılan ameliyat olduğu belirtildi. 20 yaşındaki oyuncu 1 hafta gecikmeli olarak antrenmanlara katılacak. Bordo- mavili taraftarlar geçmiş olsun dileklerini sundu.
  1. 18.8.2020
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