Fırtına esmeye başladı

İki futbolcu gece yarısı şehre ayak bastı. İki oyuncunun sağlık testlerinde herhangi bir soruna rastlanmadığı belirtildi. Aynı zamanda COVID-19 testine de giren 19 yaşındaki Plaza ile 25 yaşındaki Trondsen yarın takımla birlikte yeni sezon çalışmalarına katılacak. Marlon da gece Trabzon'a ulaştı.