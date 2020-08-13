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13 Ağustos 2020, Perşembe
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Sosa gerçekleri

Sosa gerçekleri

ekibi, sözleşmesi biten oyunculardan 'ya son teklifini iletmişti. Ancak tecrübeli futbolcunun hala bir yanıt vermemesi camiada hayal kırıklığına yol açtı.

ekibi, sözleşmesi biten oyunculardan 'ya son teklifini iletmişti. Ancak tecrübeli futbolcunun hala bir yanıt vermemesi camiada hayal kırıklığına yol açtı. Yönetimin kısa bir süre daha bekleyecek. Ancak bu sürede alternatif isimlerle görüşüyor 35 yaşındaki futbolcunun, teklife sessiz kalması taraftarı üzdü. Menajerinin de kulüplerinin kapısında dolaştığı haberleri can sıkıyor. İşte madde madde Sosa'da yaşananlar...

Yönetim pandemi öncesi 2 milyon 250 bin euro önerdi.
Jose Sosa sezon sonunu işaret ederek bu teklifi kabul etmedi.
Pandemi sonrası teklif 1 milyon 750 bin euro'ya düşürüldü.
Sosa bu kez ilk teklif üzerinden görüşmelerin sürmesini istedi.
yönetimi eski teklifin geçerli olmadığını iletti.
Bu gelişme üzerine menajeri İstanbul kulüpleriyle masaya oturdu.
"Trabzonspor'un teklifinden fazlasını verir misiniz" diye sordu.
Yönetim "Olumlu veya olumsuz artık karar verin" mesajı yolladı.

  1. 13.8.2020
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