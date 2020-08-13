Sosa gerçekleri
Karadeniz ekibi, sözleşmesi biten oyunculardan Jose Sosa'ya son teklifini iletmişti. Ancak tecrübeli futbolcunun hala bir yanıt vermemesi camiada hayal kırıklığına yol açtı.
Karadeniz ekibi, sözleşmesi biten oyunculardan Jose Sosa'ya son teklifini iletmişti. Ancak tecrübeli futbolcunun hala bir yanıt vermemesi camiada hayal kırıklığına yol açtı. Yönetimin kısa bir süre daha bekleyecek. Ancak bu sürede alternatif isimlerle görüşüyor 35 yaşındaki futbolcunun, teklife sessiz kalması taraftarı üzdü. Menajerinin de İstanbul kulüplerinin kapısında dolaştığı haberleri can sıkıyor. İşte madde madde Sosa'da yaşananlar...
Yönetim pandemi öncesi 2 milyon 250 bin euro önerdi.
Jose Sosa sezon sonunu işaret ederek bu teklifi kabul etmedi.
Pandemi sonrası teklif 1 milyon 750 bin euro'ya düşürüldü.
Sosa bu kez ilk teklif üzerinden görüşmelerin sürmesini istedi.
Trabzonspor yönetimi eski teklifin geçerli olmadığını iletti.
Bu gelişme üzerine menajeri İstanbul kulüpleriyle masaya oturdu.
"Trabzonspor'un teklifinden fazlasını verir misiniz" diye sordu.
Yönetim "Olumlu veya olumsuz artık karar verin" mesajı yolladı.
- 13.8.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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