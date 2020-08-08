Fırtına coştu!

Trabzonspor hücum hattını, birçok mevkide oynayabilen Stiven Mendoza ile güçlendirmeyi planlıyor. Bordo-mavililer, tecrübeli kanat oyuncusu için kısa süre içinde kulübü Amiens ile temasa geçecek. Asıl mevkisi sol kanat olan 28 yaşındaki yıldız isim, ayrıca sağ kanatta, 10 numarada, görev verildiğinde en uçta da oynayabiliyor. Fırtına, Fransız kulübüyle görüşecek, uygun bir fiyat ortamı yakalanırsa oyuncuyu renklerine bağlayacak. Bu arada Le10sports sitesi aynı futbolcu ile Fenerbahçe'nin de ilgilendiğini yazdı. Amiens ile 2021'e kadar kontratı olan Mendoza için 3 milyon euro'luk bir bonservis bedeli biçiliyor. Bu fiyatta indirim bekleniyor.



ORTAYA TRONDSEN

Norveç 1. Lig ekiplerinden Rosenborg forması giyen Anders Trondsen, Fırtına'nın radarına takıldı. Oyuncunun, Alexander Sörloth ile aynı menajerlik şirketine bağlı olduğu ve bordo-mavililerin ilk teması kurduğu öğrenildi. Merkez ve ön libero mevkilerinde görev yapabilen 25 yaşındaki Norveçli oyuncunun, bordo-mavililerin ilk teması kurduğu öğrenildi. Ndiaye ile görüşme halinde olan yönetimin, diğer yandan Trondsen'in şartlarını araştırdığı kaydedildi. Trondsen, Rosenborg formasıyla çıktığı 23 maçta (12 lig, 6 Şampiyonalar Ligi Elemeleri ve 5 Avrupa Ligi) forma giyerken 1 gol ve 5 asistlik bir performans sergiledi. 1.83 boyundaki sol ayaklı yıldız, yan mevkiler olarak ön libero ve sol bekte de görev yapabiliyor. Piyasa değeri 1 milyon euro olan Trondsen, Norveç Milli Takımı'nda da 4 kez forma giydi.



SOL BEKE MARLON

Transfer çalışmalarını sürdüren Trabzonspor, geçtiğimiz sezon Boavista'da kiralık forma giyen 23 yaşındaki sol bek oyuncusu Marlon'u gündemine aldı. Oyuncu ile yapılan ön görüşmelerde prensip anlaşmasına varılırken, kulübüyle temaslar ise sürüyor. Novak'ın boşluğunu doldurmaya çalışan bordo-mavili kulüp ilk etapta oyuncuyu kiralamaya çalışacak ancak kulübünün yanaşmaması durumunda uygun bir bonservis ile oyuncunun transferi sonuçlandırılmaya çalışılacak. Öte yandan Marlon, İnstagram'dan Trabzonspor'u takibe aldı.