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08 Ağustos 2020, Cumartesi
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coştu!

Fırtına coştu!

Süper Lig ekiplerinden transferde adeta şaha kalktı. Bordo-mavili takım 3 yıldız futbolcuyu gündemine aldı.

hücum hattını, birçok mevkide oynayabilen Stiven Mendoza ile güçlendirmeyi planlıyor. Bordo-mavililer, tecrübeli kanat oyuncusu için kısa süre içinde kulübü Amiens ile temasa geçecek. Asıl mevkisi sol kanat olan 28 yaşındaki yıldız isim, ayrıca sağ kanatta, 10 numarada, görev verildiğinde en uçta da oynayabiliyor. , Fransız kulübüyle görüşecek, uygun bir fiyat ortamı yakalanırsa oyuncuyu renklerine bağlayacak. Bu arada Le10sports sitesi aynı futbolcu ile 'nin de ilgilendiğini yazdı. Amiens ile 2021'e kadar kontratı olan Mendoza için 3 milyon euro'luk bir bonservis bedeli biçiliyor. Bu fiyatta indirim bekleniyor.

ORTAYA TRONDSEN
Norveç 1. Lig ekiplerinden Rosenborg forması giyen Anders Trondsen, Fırtına'nın radarına takıldı. Oyuncunun, Alexander Sörloth ile aynı menajerlik şirketine bağlı olduğu ve bordo-mavililerin ilk teması kurduğu öğrenildi. Merkez ve ön libero mevkilerinde görev yapabilen 25 yaşındaki Norveçli oyuncunun, bordo-mavililerin ilk teması kurduğu öğrenildi. Ndiaye ile görüşme halinde olan yönetimin, diğer yandan Trondsen'in şartlarını araştırdığı kaydedildi. Trondsen, Rosenborg formasıyla çıktığı 23 maçta (12 lig, 6 Şampiyonalar Ligi Elemeleri ve 5 Avrupa Ligi) forma giyerken 1 gol ve 5 asistlik bir performans sergiledi. 1.83 boyundaki sol ayaklı yıldız, yan mevkiler olarak ön libero ve sol bekte de görev yapabiliyor. Piyasa değeri 1 milyon euro olan Trondsen, Norveç 'nda da 4 kez forma giydi.

SOL BEKE MARLON
çalışmalarını sürdüren Trabzonspor, geçtiğimiz sezon Boavista'da kiralık forma giyen 23 yaşındaki sol bek oyuncusu Marlon'u gündemine aldı. Oyuncu ile yapılan ön görüşmelerde prensip anlaşmasına varılırken, kulübüyle temaslar ise sürüyor. Novak'ın boşluğunu doldurmaya çalışan bordo-mavili kulüp ilk etapta oyuncuyu kiralamaya çalışacak ancak kulübünün yanaşmaması durumunda uygun bir bonservis ile oyuncunun transferi sonuçlandırılmaya çalışılacak. Öte yandan Marlon, İnstagram'dan Trabzonspor'u takibe aldı.

  1. 8.8.2020
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