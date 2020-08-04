Sosa ve Novak için karar anı

Sözleşmeleri sona eren Novak ile Sosa'nın kısa süre içerisinde kararlarını vermesini bekliyor. Her iki oyuncuya da kupa maçının ardından son teklifini yapan bordomavililer, "Kararınızı kısa süre içerisinde verin. Biz de yeni sezon planlamamızı şekillendireceğiz" uyarısı yaptı. Her iki oyuncunun da kararını çok kısa süre içerisinde vermesi bekleniyor.