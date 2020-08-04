Sözleşmeleri sona eren Novak ile Sosa'nın kısa süre içerisinde kararlarını vermesini bekliyor.
Sözleşmeleri sona eren Novak ile Sosa'nın kısa süre içerisinde kararlarını vermesini bekliyor. Her iki oyuncuya da kupa maçının ardından son teklifini yapan bordomavililer, "Kararınızı kısa süre içerisinde verin. Biz de yeni sezon planlamamızı şekillendireceğiz" uyarısı yaptı. Her iki oyuncunun da kararını çok kısa süre içerisinde vermesi bekleniyor.
- 4.8.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Sosa ve Novak için karar anı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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