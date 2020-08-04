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04 Ağustos 2020, Salı
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Haberler Trabzonspor Sosa ve Novak için karar anı

ve için karar anı

Sosa ve Novak için karar anı

Sözleşmeleri sona eren ile 'nın kararlarını vermesini bekliyor.

Sözleşmeleri sona eren ile 'nın kararlarını vermesini bekliyor. Her iki oyuncuya da kupa maçının ardından son teklifini yapan bordomavililer, "Kararınızı kısa süre içerisinde verin. Biz de yeni sezon planlamamızı şekillendireceğiz" uyarısı yaptı. Her iki oyuncunun da kararını çok kısa süre içerisinde vermesi bekleniyor.

  1. 4.8.2020
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