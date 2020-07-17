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17 Temmuz 2020, Cuma
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Mesaiye devam

Mesaiye devam

maçının hazırlıkları sürüyor.

maçının hazırlıkları sürüyor. Bordo-mavili oyuncular, 'nde Hüseyin Çimşir yönetiminde dün yapılan antrenmanda taktik çalışmalar gerçekleştirdi. Takım bugün de çalışmalarına devam edecek.

  1. 17.7.2020
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