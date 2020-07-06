Hüseyin Çimşir: Sonuna kadar kovalayacağız

“Kaybedilecek bir şey olduğunda sıkıntı olabilir. Önemli olan kaygıyı yönetebilmek. Biz şehir olarak inatçı bir toplumuz. Biraz daha kenetlenmemiz gerektiği de gerçek.”
Trabzonspor Teknik Direktörü Hüseyin Çimşir'in 90 dakika sonunda yüzü gülüyordu. "Kazandığımız için mutluyuz" diyerek sözlerine başlayan genç hoca, "Oyun başlangıcında önde baskı yapmak istedik. Oyunu sol tarafa yıkmaya çalıştık. Genel itibari ile galibiyeti hak ettik. Oyunun ikinci yarısında rakip eksikken ve ikinci golü bulduktan sonra daha güvenli oynamamız gerekiyordu. Daha sakin olup, net pozisyonlar bulabilirdik" açıklamasında bulundu. Bordo- mavililerin teknik adamı, sözlerine şöyle devam etti:
'KAYGIYI YÖNETMELİYİZ'
"Başakşehir ile Trabzonspor'dan biri şampiyon olacak gibi görünüyor. Kaybedecek bir şey olduğunda sıkıntı olabilir. Önemli olan kaygıyı yönetebilmek. Biz bu saatten sonra kaygıyı yönetmeliyiz. Artık 4 final maçımız kaldı. Biz şehir olarak inatçı bir toplumuz. Sonuna kadar kovalacağımızın sözünü verebiliriz. Ben oyuncu arkadaşlarımı tebrik ediyorum. Biraz daha kenetlenmemiz gerekiyor. Bir maçla ne şampiyonluk kazanılıyor, ne de kaybediliyor. Camianın sağduyusuna, desteğine ihtiyacımız var."
- 6.7.2020
- Hüseyin Çimşir: Sonuna kadar bu mücadeleyi yapacağız
- Erman Toroğlu: Fatih Terim seneye Galatasaray'ın başında olmayabilir
- Ahmet Çakar'dan flaş sözler! "Fatih Terim zirvede bıraksın"
- Erman Toroğlu'ndan Cüneyt Çakır sözleri! "Cin gibi adam bunlar"
- Mehmet Yiğit Alp: Aynı gün aynı saatte oynamak istiyoruz
-
Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
-
Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
-
Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Hüseyin Çimşir: Sonuna kadar kovalayacağız haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.