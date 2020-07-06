Hüseyin Çimşir: Sonuna kadar kovalayacağız - Son dakika Trabzonspor haberleri - Fotomaç
06 Temmuz 2020, Pazartesi
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Haberler Trabzonspor Hüseyin Çimşir: Sonuna kadar kovalayacağız

Çimşir: kadar kovalayacağız

Hüseyin Çimşir: Sonuna kadar kovalayacağız

“Kaybedilecek bir şey olduğunda sıkıntı olabilir. olan kaygıyı yönetebilmek. Biz şehir olarak inatçı bir toplumuz. daha kenetlenmemiz gerektiği de gerçek.”

Trabzonspor Teknik Direktörü Çimşir'in 90 dakika sonunda yüzü gülüyordu. "Kazandığımız için mutluyuz" diyerek sözlerine başlayan genç hoca, "Oyun başlangıcında önde baskı yapmak istedik. Oyunu sol tarafa yıkmaya çalıştık. Genel itibari ile galibiyeti hak ettik. ikinci yarısında rakip eksikken ve ikinci golü bulduktan sonra daha güvenli oynamamız gerekiyordu. Daha sakin olup, net pozisyonlar bulabilirdik" açıklamasında bulundu. Bordo- mavililerin teknik adamı, sözlerine şöyle devam etti:

'KAYGIYI YÖNETMELİYİZ'
" ile Trabzonspor'dan biri şampiyon olacak gibi görünüyor. Kaybedecek bir şey olduğunda sıkıntı olabilir. olan kaygıyı yönetebilmek. Biz bu saatten sonra kaygıyı yönetmeliyiz. Artık 4 final maçımız kaldı. Biz şehir olarak inatçı bir toplumuz. kadar kovalacağımızın sözünü verebiliriz. Ben oyuncu arkadaşlarımı tebrik ediyorum. daha kenetlenmemiz gerekiyor. Bir maçla ne şampiyonluk kazanılıyor, ne de kaybediliyor. Camianın sağduyusuna, desteğine ihtiyacımız var."

  1. 6.7.2020
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