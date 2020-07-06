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06 Temmuz 2020, Pazartesi
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Dersimizi iyi çalıştık

Dersimizi iyi çalıştık

'un başarılı file bekçisi , "'ı iyi analiz ettik. Ne kadar eksik olsalar da onları yenmek zordur. kutluyorum" dedi.

'un başarılı file bekçisi , "'ı iyi analiz ettik. Ne kadar eksik olsalar da onları yenmek zordur. kutluyorum. Şanssız iki beraberliğimiz oldu. Burada zirveden kopmamak önemliydi. Hedef şampiyonluk. Olamasak da mücadeleyi bırakmayacağız" diye konuştu.
  1. 6.7.2020
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